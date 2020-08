Preboldska občina v dozidavo osnovne šole

Prebold, 16. avgusta - Preboldska občina je letos začela delno rekonstrukcijo in dozidavo Osnovne šole Prebold. Vrednost gradbeno-obrtniških del in inštalacij je ocenjena na 1,1 milijona evrov. Projekt zajema izgradnjo nove kuhinje, jedilnice in večnamenskega prostora, predprostora knjižnice ter prostora za računovodstvo in svetovalnega delavca.