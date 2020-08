V Domu starejših Hrastnik še ena okužba pri oskrbovancu

s podatki testiranja v Domu starejših Novo mesto v zadnjih treh odstavkih

Hrastnik, 14. avgusta - V Hrastniku, ki je v zadnjih tednih žarišče okužbe z novim koronavirusom, so v četrtek vzeli štiri brise, od tega dva v tamkajšnjem domu starejših. Pri enemu oskrbovancu doma so potrdili okužbo, so sporočili s hrastniške občine. Trenutno je aktivno okuženih 28 stanovalcev v domu in pet zaposlenih.