Igralec Jonathan Pryce v seriji Krona v vlogi princa Filipa

London, 14. avgusta - Vlogo princa Filipa bo v 5. in 6. sezoni Netflixove serije Krona (The Crown) prevzel britanski igralec Jonathan Pryce. V zadnjih dveh nadaljevanjih serije, za katero je značilno, da se igralska zasedba vsaki dve leti zamenja, bo upodobil princa v obdobju ob prelomu stoletja oz. v času kriz monarhije, med drugim tudi ločitve Diane in Charlesa.