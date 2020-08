V delih Avstrije neurje povzročalo težave

Gradec, 14. avgusta - Hudo neurje je v četrtek zvečer prizadelo dele Avstrije, med drugim avstrijsko Štajersko in Koroško. V okolici Gradca so gasilci pomagali pri odkritih strehah in poplavljenih prostorih ter umikali podrto drevje s cestišč. Poročajo tudi o požaru na stanovanjskih stavbah zaradi udara strel.