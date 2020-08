Domžalski občani lahko le še danes oddajo obrazec o nastali škodi v neurju

Domžale, 14. avgusta - V uradu domžalskega župana Tonija Dragarja so občane obvestili, da je le še danes čas za oddajo obrazca za prijavo in ogled škode po neurju s točo, ki je 29. julija prizadelo občino. Skupna groba ocena škode, ki jo je v neurju utrpela občina, znaša okoli sedem milijonov evrov, doslej pa so prejeli že približno 300 vlog.