Mehika in Peru potrdila že več kot pol milijona okužb z novim koronavirusom

Ciudad de Mexico/Lima, 14. avgusta - Mehika in Peru sta v zadnjem dnevu presegla mejnik pol milijona okužb z novim koronavirusom. V Peruju so od začetka pandemije covida-19 do četrtka potrdili 507.996 okužb z novim koronavirusom, v Mehiki pa 505.751. S tem se državi po številu okužb uvrščata na šesto in sedmo mesto na svetu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.