Umrl je baletni plesalec, koreograf in pedagog Gorazd Vospernik

Ljubljana, 14. avgusta - V torek je v 90. letu starosti preminil baletnik Gorazd Vospernik, s katerim odhaja pomemben del slovenske baletne zgodovine, so v nekrologu zapisali v Društvu baletnih umetnikov Slovenije. Brez baletnega solista, koreografa, pedagoga in dolgoletnega predstojnika ljubljanske baletne šole slovenski balet danes ne bi bil takšen kot je, so dodali.