Dnevnik o unovčevanju turističnih bonov (14. 8.)

Ljubljana, 14. avgusta - Tatjana Pihlar v komentarju Pravi Slovenec v Portorož, ne več na Triglav piše, da je bilo do sedaj unovčenih za okoli 50 milijonov evrov turističnih bonov, skoraj petino bonov so Slovenci porabili v piranski občini. V Alpah pa so boni rešili visoko turistično sezono.