Vegas povedel z 2:0, preostali dvoboji izenačeni

Ljubljana, 14. avgusta - Hokejisti Vegasa so v severnoameriški ligi NHL povedli z 2:0 v zmagah proti Chicagu, potem ko so ga na drugi tekmi končnice ugnali s 4:3. Na zahodu je še Dallas s 5:4 premagal Calgary in izid izenačil na 1:1. Na vzhodu je Boston izgubil proti Carolini z 2:3, Tampa Bay pa proti Columbusu z 1:3. V obeh dvobojih je 1:1 v zmagah.