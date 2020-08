ZDA zaplenile bencin z iranskih tankerjev na poti v Venezuelo

New York, 14. avgusta - ZDA z grožnjami lastnikom, kapitanom in zavarovalnicam zaplenile bencin s štirih iranskih tankerjev, ki so bili na poti v Venezuelo, poročajo ameriški mediji. Vojaške sile ni bilo, so pa kapitani tovor po grožnjah predali ZDA. Iran zavrača lastništvo nad ladjami in ZDA obtožuje psihološke vojne.