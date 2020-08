V SNS pozdravili obisk ameriškega ministra Pompea

Ljubljana, 13. avgusta - V SNS so kot edini opozicijski parlamentarni stranki pozdravili današnji obisk ameriškega državnega sekretarja Mika Pompea v Sloveniji. S tem se je Slovenija po dolgem času vrnila na svetovno diplomatsko sceno, je za STA menil predsednik SNS Zmago Jelinčič. Obisk Pompea so pozdravili tudi v vladni NSi, medtem ko so bili kritični v Levici in SD.