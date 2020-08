Izrael in Združeni arabski emirati z dogovorom za normalizacijo odnosov

Abu Dabi/Tel Aviv, 13. avgusta - Izrael in Združeni arabski emirati so dosegli zgodovinski dogovor o normalizaciji odnosov, je danes kot prvi naznanil ameriški predsednik Donald Trump in to označil za "ogromen preboj". V skupni izjavi s Trumpom sta to nato potrdila tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu in prestolonaslednik Abu Dabija Mohamed bin Zajed al Nahjan.