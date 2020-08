Na Hrvaškem v zadnjih 24 urah rekordnih 180 novih okužb s koronavirusom

Zagreb, 13. avgusta - Na Hrvaškem so od srede potrdili še 180 okužb z novim koronavirusom, je danes potrdil nacionalni štab civilne zaščite. Gre za največje dnevno število okuženih v sosednji državi od 25. februarja, ko so zabeležili prvo okužbo. V minulih 24 urah je zaradi bolezni covid-19 umrla še ena oseba. Doslej so zabeležili 161 smrtnih žrtev covida-19.