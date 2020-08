Vlada podaljšala protikoronski ukrep zaprtja diskotek in prepovedi zbiranja

Ljubljana, 13. avgusta - Vlada je podaljšala nekatere ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Na podlagi mnenja strokovne skupine za covid-19 tako ostajajo zaprti nočni klubi in diskoteke, v veljavi ostaja tudi prepoved zbiranja več kot deset ljudi oz. do 50 ljudi v primerih, ko organizator vodi seznam prisotnih, so sporočili iz Ukoma.