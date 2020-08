V Srbiji in BiH znova prek 200 novih okužb s koronavirusom

Beograd/Sarajevo/Skopje, 13. avgusta - V Srbiji so v zadnjem dnevu potrdili 247 okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 pa so umrli trije ljudje, kar je najmanj od konca junija. V BiH so našteli še 222 primerov okužbe, umrlo je pet ljudi, v Severni Makedoniji pa imajo 141 novih okužb, dva človeka sta zaradi koronavirusne bolezni 19 umrla.