V atriju Križank izbor malih plastik Jožeta Pohlena

Ljubljana, 17. avgusta - V atriju Križank bodo drevi odprli razstavo Hommage a Jože Pohlen: Petnajst let kasneje. Na postavitvi bo akademski kipar, ki je v svojem pet desetletij dolgem ustvarjalnem obdobju ustvaril nekaj sto skulptur, na tisoče risb, čez sto slik in okrog 30 spomenikov in javnih obeležij, predstavljen z izborom del malih plastik iz različnih obdobij.