Bolgar nezakonito prevažal pet Iračanov

Razkrižje, 13. avgusta - Ljutomerski policisti so v sredo nekaj pred 16. uro v naselju Razkrižje zaustavili voznika osebnega avtomobila, nemških registrskih oznak. Pri kontroli vozila in potnikov so ugotovili, da bolgarski državljan v vozilu nezakonito prevaža pet iraških državljanov, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.