Vreme: Popoldne sončno, zvečer možne nevihte

Ljubljana, 13. avgusta - Popoldne bo sončno, proti večeru bodo predvsem v severni polovici Slovenije nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. V prvi polovici noči se bodo še pojavljale plohe in nevihte, nato se bo ozračje umirilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.