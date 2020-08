Protokol za obvladovanje covida-19 v domovih za starejše predvidoma sredi septembra

Ljubljana, 13. avgusta - Delovna skupina za covid-19 pri ministrstvu za delo je danes nadaljevanja pogovore o oblikovanju protokola za naslednji val covida-19 v socialnovarstvenih zavodih. Srečanja so se tokrat udeležili tudi predstavniki skupnosti socialnih zavodov. Sodelujoči so se razšli v optimističnem vzdušju, protokol naj bi dokončno uskladili do sredine septembra.