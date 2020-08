V Lendavi iz kleti izginilo sedem koles

Lendava, 13. avgusta - Neznani storilec je od torka od 20. ure do srede do 10. ure na neugotovljen način prišel v notranjost zaklenjenega stanovanjskega bloka na Župančičevi ulici v Lendavi in iz kletnih prostorov odtujil sedem koles in okrog 30 kilogramov bakra. Nastalo je za okrog 8000 evrov škode, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.