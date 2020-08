Inšpekcija: Vsak tretji objekt v gradnji nedovoljen

Ljubljana, 13. avgusta - Gradbena inšpekcija je v okviru letošnjega nadzora, ali imajo objekti v gradnji gradbeno dovoljenje, v 70 odločenih zadevah ugotovila 25 nedovoljenih objektov. Od teh je 20 nelegalnih, trije neskladni in dva nevarna objekta, so danes sporočili z inšpektorata za okolje in prostor.