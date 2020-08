Analiza GZS: Družbe v oskrbi z elektriko dobiček lani povišale za devet odstotkov

Ljubljana, 15. avgusta - Družbe v oskrbi z električno energijo, plinom in paro so v Sloveniji lani ustvarile 6,98 milijarde evrov čistih prihodkov, kar je štiri odstotke več kot v predhodnem letu. Zabeležile so 169,3 milijona evrov čistega dobička, kar je devet odstotkov več kot leta 2018, kaže analiza Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).