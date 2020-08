V okviru humanitarnega zračnega mostu EU v Bejrut 17 ton pomoči

Bruselj, 13. avgusta - V okviru humanitarnega zračnega mostu EU je danes v libanonski prestolnici Bejrut pristalo letalo, na katerem je bilo več kot 17 ton zalog humanitarne opreme, zdravil in medicinske opreme. Let je v celoti financirala Evropska unija, tovor pa so prispevali humanitarni partnerji EU, Urad ZN za otroke (Unicef) in organizacija Zdravniki brez meja.