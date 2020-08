Prijeli Romune, ki so na avtocestnih postajališčih okradli svoje sodržavljane

Koper, 13. avgusta - Policisti so prijeli tri Romune, ki so na avtocestnem počivališču dvakrat pristopili do dveh sodržavljanov, ki sta se z avtobusom vračala domov. Pod pretvezo, da so predstavniki avtobusa, sta jim moška pokazala denarnici. Nato ju je trojica okradla in pobegnila z denarjem. Policisti so jih našli, preiskovalni sodnik pa jim je odredil pripor.