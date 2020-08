Kranjska občina septembra z novim časom poslovanja

Kranj, 13. avgusta - Mestna občina Kranj bo s septembrom ukinila uradne ure ob torkih, tako da se bodo občani po novem svoje zadeve osebno urejali ob ponedeljkih od 8. do 15., ob sredah od 8. do 17. in ob petkih 8. do 13. ure, so sporočili s kranjske občine. Uradne ure sprejemne pisarne sicer ostajajo nespremenjene.