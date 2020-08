Muzeji s skupno vseslovensko akcijo Naprej v preteklost

Ljubljana, 14. avgusta - Pod okriljem Skupnosti muzejev Slovenije bo med 17. in 23. avgustom potekala vseslovenska akcija Naprej v preteklost. Projektu se je pridružilo 54 muzejev in galerij, ki bodo z dogodki in dejavnostmi popestrili dogajanje v lastnih prostorih kot tudi na spletu. Na muzejski ploščadi Metelkova bo na ogled panojska razstava državnih muzejev Slovenije.