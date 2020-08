Na Jesenicah stekla dela za ureditev območja nekdanje železarne

Jesenice, 13. avgusta - Na območju Poslovne cone Jesenice so danes stekla dela za drugo fazo gradnje komunalne infrastrukture. Dela, ki so zaradi pandemije precej cenejša od pričakovanj, naj bi bila končana še letos. Občina s to investicijo nadaljuje urejanje nekdanjega območja železarne, v prihodnje pa jo čakata še tretja in četrta faza.