Ljubljančan v Izoli grozil po lokalih in trgovinah

Koper/Izola, 13. avgusta - Policisti so v sredo zvečer v Izoli obravnavali 49-letnega Ljubljančana, ki je grozil, da bo zažgal lokal, obenem pa je grozil in zmerjal zaposlene v različnih lokalih in trgovinah v Izoli. Ljubljančana so policisti izsledili v centru Izole, kjer so ga pridržali in mu izdali plačilni nalog zaradi kršitev zakona o javnem redu in miru.