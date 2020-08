V Kobaridu bo danes zazvenel Koncert miru

Kobarid, 13. avgusta - V Kobaridu danes pripravljajo že tradicionalni Koncert miru, na katerem bosta nastopila Severa in Gal Gjurin z gosti. S primerno glasbeno vsebino in gosti želijo preko Koncerta miru ohranjati spomin na padle vojake v prvi svetovni vojni ter širiti vrednoto miru, obenem pa domačinom in obiskovalcem brezplačno ponuditi vrhunsko glasbeno doživetje.