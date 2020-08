Levica zelo kritična glede obiska Pompea

Ljubljana, 13. avgusta - Opozicijska stranka Levica se je danes kritično odzvala na obisk ameriškega državnega sekretarja Mika Pompea. Skupno izjavo o varnosti omrežij 5G, ki bo danes podpisana na Bledu, so označili za "bianco menico za ameriški nadzor in zlorabe IK tehnologij v vojaške, ekonomske in politične namene".