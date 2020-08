Največ aktivno okuženih v štirih mestnih občinah

Ljubljana, 13. avgusta - V sredo so nove okužbe potrdili v 21 občinah. Družbi "koronskih občin" sta se na novo pridružili občini Borovnica in Kostanjevica na Krki, ki imata enega aktivno okuženega občana. Največ aktivno okuženih pa je trenutno v mestnih občinah Ljubljana (41), Kranj (10), Celje (devet) in Velenje (osem). Aktivno okuženih oseb je bilo v sredo skupno 193.