V Kinodvoru kljub manjšemu obisku zadovoljni z izvedbo Filma pod zvezdami

Ljubljana, 13. avgusta - Po lanskem rekordnem obisku Filma pod zvezdami, ko si je v letnem kinu na Ljubljanskem gradu filme ogledalo 16.700 gledalcev, so bili letos primorani projekt izpeljati v drugačni realnosti, so za STA povedali v Kinodvoru, ki Film pod zvezdami že deseto leto pripravljajo z Ljubljanskim gradom. Kljub prepolovljenemu obisku so z izvedbo zadovoljni.