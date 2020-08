Prometna napoved do 20. avgusta

Ljubljana, 13. avgusta - Na mejnih prehodih ostaja nadzor prometa in potnikov, zastoji so pričakovani predvsem na mejnih prehodih z Avstrijo in Hrvaško. Med 14. in 16. avgustom bo potekalo odstranjevanje delovne zapore v predoru Golovec na ljubljanski obvoznici, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.