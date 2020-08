Od konca aprila za tretjino porok manj kot v istem obdobju lani

pripravila Žana Erznožnik

Ljubljana, 13. avgusta - Koronavirus je vplival tudi na število porok. Od 28. aprila naprej, ko so poroke ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širitve covida-19 spet mogoče, pa do 5. avgusta je bilo na upravnih enotah sklenjenih za tretjino porok manj kot v istem obdobju lani. Zaradi ukrepov in negotovosti je veliko porok prestavljenih na jesen in prihodnje leto.