Večer: Večina obdolženih priznala očitke o tihotapljenju nezakonitih migrantov

Celje, 13. avgusta - Na celjskem okrožnem sodišču so končali s predobravnavnimi naroki zoper deset domnevnih članov tihotapske združbe, ki naj bi od konca novembra 2018 do junija lani ilegalno s Hrvaške preko Slovenije do Italije prepeljala vsaj 279 nezakonitih migrantov. Sedem obdolženih je krivdo priznalo, v današnji izdaji poroča časnik Večer.