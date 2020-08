Tuchel o zasluženem polfinalu, Gasperini o bolečini

Lizbona, 13. avgusta - Nogometaši Paris St. Germaina so v sredo zvečer postali prvi polfinalisti lige prvakov, potem ko so v Lizboni v izdihljajih tekme z dvema zadetkoma prišli do preobrata. Trener PSG Thomas Tuchel pravi, da je zmaga povsem zaslužena, strateg Atalante Gian Piero Gasperini pa priznava, da takšen poraz boli.