Nashville do prve zmage, v ligi MLS spet gledalci

Dallas, 13. avgusta - S tekmo med Dallasom in Nashvillom se je začelo nadaljevanje rednega dela v severnoameriški ligi MLS. V Teksasu je Nashville prišel sploh do svoje prve zmage v ligi, za končnih 1:0 je zadel David Accam v 86. minuti. Spet so bili na tribunah tudi gledalci, teh se je ob upoštevanju medsebojne razdalje zaradi novega koronavirusa zbralo 2912.