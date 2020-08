V spopadih med vojsko in civilisti v Južnem Sudanu več kot 120 mrtvih

Juba, 12. avgusta - V spopadih med vojsko in civilisti je v osrednjem delu Južnega Sudana od minulega konca tedna umrlo skupno 127 ljudi, je danes sporočila vojska. Spopadi so izbruhnili med poskusom razorožitve civilnega prebivalstva, ki so ga na območju, zaznamovanem z nasiljem med različnimi skupnostmi, izvajale varnostne sile.