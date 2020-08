S povečanjem števila turistov na Obali tudi več prekrškov in kaznivih dejanj

Piran, 12. avgusta - Kot vsako turistično sezono se je na območju policijske postaje Piran tudi letos povečalo število prekrškov in kaznivih dejanj. Od začetka junija so v občini Piran obravnavali za 26 odstotkov več kršitev javnega reda, v juliju pa opažajo tudi 13-odstotni porast obravnavanih kaznivih dejanj, so pojasnili na piranski policijski postaji.