Iz mladinskih organizacij poziv k dejavni participaciji mladih v družbi

Ljubljana, 12. avgusta - V Mladinskem svetu Slovenije (MSS) in Mladinski mreži MaMa so ob današnjem mednarodnem dnevu mladih znova pozvali k skrbi za dejavno družbeno participacijo mladih pri soustvarjanju lokalnih, nacionalnih in tudi širših evropskih tem. Pri tem so opozorili, da je bilo letošnje leto zaradi epidemije novega koronavirusa za mlade še posebej intenzivno.