Ljubljana, 12. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na dolenjski avtocesti od Trebnjega proti Biču promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Osebna vozila na mejnem prehodu Dragonja in Jelšane za vstop v državo potrebujejo do uro in pol, za izstop pa približno 40 minut.