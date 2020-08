Na Ljubljanski borzi delnice Krke uvodoma cenejše

Ljubljana, 12. avgusta - Na Ljubljanski borzi se je indeks najpomembnejših podjetij dopoldne držal tik nad gladino. Delnice NLB so zrasle za 4,6 odstotka, pridobile so še delnice Petrola. Medtem so delnice Zavarovalnice Triglav izgubile odstotek, najbolj prometne doslej, delnice Krke, pa so bile cenejše za 0,9 odstotka.