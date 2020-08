V torek potrdili 31 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 12. avgusta - V torek so v Sloveniji opravili 1118 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 31 testov. Umrl ni noben bolnik s covidom-19, se pa jih v bolnišnici zdravi 23, dva potrebujeta intenzivno terapijo, enega pa so v torek odpustili v domačo oskrbo. Nove okužbe so zlasti med mladimi, starimi med 15 in 24 let.