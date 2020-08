V Ljubljani devet novih okužb in 40 aktivnih primerov

Ljubljana, 12. avgusta - Največ, devet okužb z novim koronavirusom so v torek potrdili v Ljubljani. Tri okužbe so potrdili v Celju, po dve v Vipavi in občini Starše. Po eno okužbo so potrdili v 14 občinah in pri tujemu državljanu. V prestolnici je tudi največ, 40 aktivno okuženih v Sloveniji. Deset aktivno okuženih je v Rogaški Slatini, v drugih občinah manj.