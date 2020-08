Občina Krško za malo gospodarstvo letos namenila 135.000 evrov

Krško, 15. avgusta - V Krškem so te dni objavili javni razpis prek katerega bodo za pospešek razvoja malega gospodarstva v tamkajšnji občini letos skupaj namenili 135.000 evrov nevračljivega denarja. Upravičenci do omenjene podpore so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki. Rok za oddajo vlog poteče 15. septembra.