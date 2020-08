Na mariborskem Rotovškem trgu po novih načrtih tudi galerija in kino

Maribor, 15. avgusta - Ekipa na Mestni občini Maribor je v sklopu priprave končnega projekta obnove osrednje enote Mariborske knjižnice, za katerega pričakuje finančno pomoč države, umestila na Rotovški trg še galerijo in kino. Projekt se po novem imenuje Center Rotovž in med drugim vključuje še vzpostavitev prehoda do Gosposke in Lekarniške ulice.