Predstavili so se kot delavci elektro podjetja in oropali hišo

Ribnica, 12. avgusta - Policisti so v Velikih Poljanah obravnavali drzno tatvino. Storilci so se predstavili kot delavci elektro podjetja in tako zvabili oškodovanca iz hiše, medtem pa oropali hišo, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Novo mesto. Policisti so ob tem občane ponovno opozorili, naj bodo ob obiskih neznancev previdni in naj zaklepajo hiše.