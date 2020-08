Umrl hrvaški akademik Tonko Maroević

Zagreb, 12. avgusta - Priznani hrvaški pisatelj, umetnostni zgodovinar, prevajalec, pedagog ter likovni in književni kritik, akademik Tonko Maroević je nenadoma umrl v 79. letu v torek zvečer v Starem gradu na otoku Hvar, so potrdili v hrvaški akademiji znanosti in umetnosti (Hazu). Maroević je bil tudi dopisni član slovenske akademije znanosti in umetnosti (Sazu).