ACH se je vrnil na treninge

Ljubljana, 12. avgusta - Slovenski odbojkarski prvaki ACH Volley so se v ponedeljek zbrali v Tivoliju, kjer so začeli priprave na novo sezono. Od 14 članov prve ekipe sta manjkala le korektor Božidar Vučićević, ki se bo ekipi pridružil po obvezni karanteni, in bloker Amir Toukhteh, ki bo v Ljubljano prišel v začetku septembra, so sporočili iz kluba.