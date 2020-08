Vreme: Danes bo delno jasno z zmerno oblačnostjo

Ljubljana, 12. avgusta - Popoldne in zvečer bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo deloma sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije nevihte, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.